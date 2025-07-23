На совещании с президентом Владимиром Путиным министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил особенности реализации нового законодательства о запрещенных материалах в интернете. По словам министра, случайное попадание пользователей на запрещенный контент не будет считаться правонарушением.

kremlin.ru

Шадаев подчеркнул, что для привлечения к ответственности правоохранительным органам необходимо доказать наличие умысла — то есть факт осведомленности пользователя о включении материала в федеральный перечень запрещенных. Министр заверил, что обычные пользователи, неосознанно открывшие подобные материалы, не столкнутся с какими-либо санкциями.

Эти разъяснения прозвучали в ходе обсуждения практического применения недавно принятого закона, устанавливающего административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

Согласно новым нормам, за преднамеренный доступ к запрещенному контенту предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. руб. Закон также вводит наказания за рекламу VPN-сервисов.