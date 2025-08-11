Минцифры России разрабатывает новые требования для спутниковых операторов, организующих связь в формате 5G на территории России. На это обратил внимание РБК. Представитель ведомства пояснил изданию, что документ направлен на регулирование подключений 5G-устройств к спутниковым сетям, включая иностранные.

Unsplash

Операторы будут обязаны обращаться за распределением радиочастот в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), строить земные станции сопряжения для приема сигнала со спутника и его передачи на землю, а также интегрировать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и технические средства противодействия угрозам от Роскомнадзора.

Эти меры позволят спецслужбам получать доступ к данным пользователей и блокировать запрещенный контент. Схема передачи сигнала предусматривает маршрут от телефона через спутник к наземной станции, где и разместят необходимое оборудование.

Основная цель регулятивных мер — обеспечить безопасное использование низкоорбитальных спутниковых систем для прямой связи со смартфонами (технология Direct to Cell). В США такие системы создают SpaceX (Starlink) и Amazon (Kuiper), в Китае — Qianfan (Spacesail Constellation), в России — «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»).

В проекте подчеркивается, что без контроля такие каналы могут угрожать национальной безопасности. За нарушения предусмотрены штрафы: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

По оценке Минцифры, затраты на выполнение требований превысят 3 млрд руб. за шесть лет. В случае принятия документ вступит в силу с марта 2026 года и будет действовать до сентября 2028-го.