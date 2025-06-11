Пять российских городов-миллионников уже к следующему году должны получить покрытие сетями связи пятого поколения (5G), а к 2028-му необходимо развернуть технологию во всех 16 миллионниках страны.

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Такие требования Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) установила для участников аукционов на соответствующие частоты, которые планируется провести до конца года. Однако эксперты сомневаются в реалистичности этих сроков: отечественное оборудование для 5G пока не производится в достаточных объемах, а затраты на развертывание инфраструктуры оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Согласно документам ГКРЧ, в 2026 году 5G должно появиться в пяти крупнейших городах России, а к 2027 году — в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 тыс. человек.

К 2035 году связь пятого поколения должна охватить 36 таких городов, а также не менее 80 населенных пунктов с населением от 100 тыс. жителей.

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Аукцион на частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, единственном доступном для 5G в крупных городах, должен быть объявлен не позднее четвертого квартала 2025 года. Минимальная стоимость одного лота составит 20 млрд руб., при этом четверть вырученных средств планируется вернуть операторам в качестве меры господдержки.

Основным препятствием для быстрого развертывания 5G остается отсутствие серийного производства российского сетевого оборудования. Кроме того, выбранный частотный диапазон 4,8–4,99 ГГц имеет ограничения: он плохо подходит для покрытия внутри помещений, а количество поддерживающих его смартфонов на рынке крайне мало.

По оценкам операторов, строительство 5G-сети только в Москве обойдется примерно в 100 млрд руб., а окупаемость таких инвестиций может занять 20–30 лет. Некоторые участники рынка считают более перспективным диапазон 3,5 ГГц, однако он пока не выделен для коммерческого использования

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Согласно требованиям ГКРЧ, каждый из двух победителей аукциона к 2035 году должен будет построить не менее 75 тыс. базовых станций. По оценкам аналитиков, общие затраты на развертывание такой инфраструктуры могут превысить $15 млрд на оператора.

В то время как в России только планируют запуск 5G, в США, ЕС и Азии эта технология работает уже около восьми лет. Отечественные операторы пока скептически оценивают перспективы быстрого внедрения, особенно с учетом технологических и финансовых сложностей.

Тем не менее развитие 5G необходимо для перехода к следующим поколениям связи, таким как 6G, а также для поддержки растущего числа IoT-устройств и промышленных решений.