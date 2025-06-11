Пять российских городов-миллионников уже к следующему году должны получить покрытие сетями связи пятого поколения (5G), а к 2028-му необходимо развернуть технологию во всех 16 миллионниках страны.
Такие требования Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) установила для участников аукционов на соответствующие частоты, которые планируется провести до конца года. Однако эксперты сомневаются в реалистичности этих сроков: отечественное оборудование для 5G пока не производится в достаточных объемах, а затраты на развертывание инфраструктуры оцениваются в десятки миллиардов долларов.
Согласно документам ГКРЧ, в 2026 году 5G должно появиться в пяти крупнейших городах России, а к 2027 году — в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 тыс. человек.
К 2035 году связь пятого поколения должна охватить 36 таких городов, а также не менее 80 населенных пунктов с населением от 100 тыс. жителей.
Аукцион на частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, единственном доступном для 5G в крупных городах, должен быть объявлен не позднее четвертого квартала 2025 года. Минимальная стоимость одного лота составит 20 млрд руб., при этом четверть вырученных средств планируется вернуть операторам в качестве меры господдержки.
Основным препятствием для быстрого развертывания 5G остается отсутствие серийного производства российского сетевого оборудования. Кроме того, выбранный частотный диапазон 4,8–4,99 ГГц имеет ограничения: он плохо подходит для покрытия внутри помещений, а количество поддерживающих его смартфонов на рынке крайне мало.
По оценкам операторов, строительство 5G-сети только в Москве обойдется примерно в 100 млрд руб., а окупаемость таких инвестиций может занять 20–30 лет. Некоторые участники рынка считают более перспективным диапазон 3,5 ГГц, однако он пока не выделен для коммерческого использования
Согласно требованиям ГКРЧ, каждый из двух победителей аукциона к 2035 году должен будет построить не менее 75 тыс. базовых станций. По оценкам аналитиков, общие затраты на развертывание такой инфраструктуры могут превысить $15 млрд на оператора.
В то время как в России только планируют запуск 5G, в США, ЕС и Азии эта технология работает уже около восьми лет. Отечественные операторы пока скептически оценивают перспективы быстрого внедрения, особенно с учетом технологических и финансовых сложностей.
Тем не менее развитие 5G необходимо для перехода к следующим поколениям связи, таким как 6G, а также для поддержки растущего числа IoT-устройств и промышленных решений.