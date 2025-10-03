Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для подачи жалоб на управляющие компании, препятствующие выбору интернет-провайдера. Новый сервис позволяет жителям многоквартирных домов направлять обращения с документами через Платформу обратной связи. После этого Минцифры передает материалы в органы прокуратуры для проверки.

Freepik

Пользователи могут приложить к обращению заявления, переписку с управляющей организацией, ответы ведомств. Отследить ход рассмотрения заявки доступно в личном кабинете портала или через электронную почту. После получения результата заявитель сможет оценить качество работы ведомства. Максимальный период рассмотрения составляет 30 дней в зависимости от сложности ситуации.

Нововведение связано с законом, который вступил в действие в апреле 2024 года. Документ призван обеспечить гражданам самостоятельный выбор оператора связи и остановить случаи, когда управляющие организации блокируют операторам доступ к домовой инфраструктуре. Законодатели также рассчитывали усилить конкуренцию на телекоммуникационном рынке.

Однако ситуации с ограничением доступа провайдеров в жилые здания продолжают фиксироваться, отметили в Минцифры. Ведомство полагает, что каждый эпизод требует проверки. Решение о применении конкретных мер будет принимать прокурор на основании представленных материалов.

Читайте также Ограничение конкуренции на рынке связи: ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ПИКа

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении девелопера ПИК. По данным ведомства, входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании некоторых жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге могли не давать жителям подключаться к другим интернет-провайдерам.