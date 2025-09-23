Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении девелопера ПИК. По данным ведомства, входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании некоторых жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге могли не давать жителям подключаться к другим интернет-провайдерам.

Регулятор считает, что подобная практика ущемляет интересы жильцов и ограничивает конкуренцию на рынке телеком-услуг. Фактически у потребителей сокращается выбор поставщиков связи, а значит — возможности найти оптимальное соотношение цены и качества.

По закону управляющие компании не имеют права создавать искусственные барьеры для операторов связи. Ранее ФАС уже не раз разбирала подобные случаи. Так, в 2022 году антимонопольное дело было возбуждено в отношении застройщика «Самолет» и его партнеров, а в 2023 году — в отношении компаний, связанных с ГК «Эталон». В обоих случаях речь шла о монополизации доступа к интернет-инфраструктуре в новых жилых кварталах.

Жильцы имеют право выбирать провайдера, а доступ к коммуникационным системам должен быть обеспечен на недискриминационных условиях. Это касается как новых микрорайонов, где часто строители и управляющие компании заключают эксклюзивные договоры с одним оператором, так и старого жилого фонда.

Если вина девелопера будет доказана, ему, провайдеру и УК грозят административные штрафы по КоАП России. Их размер может варьироваться в зависимости от масштаба нарушения и причиненного ущерба конкуренции.

«Инк» направил запрос в пресс-службу девелопера.