Таганский районный суд Москвы назначил Google административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб. ($38 тыс.) за неудаление запрещенного контента, сообщается на официальном Telegram-канале.

Компания Google, принадлежащая Alphabet, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

На протяжении нескольких лет Россия требует от иностранных технологических платформ удалять контент, который она считает незаконным, и взимает небольшие, но регулярные штрафы в случае невыполнения требований.

Последний раз российский суд назначил штраф Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Общая сумма, которую 17 телеканалов требуют взыскать с компании, возросла до 2 ундециллионов руб.