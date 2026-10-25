Мировые расходы на дата-центры в 2026 году составят $1 трлн, а к 2028 году вырастут более чем вдвое, до $2,1 трлн. Такую оценку 23 октября привели аналитики BofA Global Research в заметке, которую цитирует Reuters. Главным драйвером роста в банке называют спрос на ИИ-сервисы и их разработку.

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В 2022 году рынок дата-центров оценивался в $275 млрд. К 2030 году, по расчетам Bank of America (BofA), он достигнет $2,93 трлн, а среднегодовой темп роста за 2025–2030 годы составит 37%. Основными выгодоприобретателями строительства ИИ-мощностей, особенно в США, остаются производители чипов и серверов.

Аналитики оценили и структуру затрат. Строительство дата-центра обходится в $49 млн на 1 МВт мощности, при этом 78% суммы приходится на IT-оборудование. Дороже всего стоят серверы, $31,4 млн на 1 МВт, на втором месте сетевое оборудование, $4,8 млн на 1 МВт.

Остальные системы стоят заметно меньше. Распределительные устройства, электроснабжение, генераторы, резервное питание, чиллеры и охлаждение обходятся в диапазоне от $100 тыс. до $1,1 млн на 1 МВт. При этом, как отмечает Reuters, для промышленных компаний, которые выпускают генераторы, строительную технику, коммутационное оборудование и чиллеры, дата-центры стали быстрорастущей статьей выручки.

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Отдельно BofA выделяет «неооблака» — дата-центры, которые строят специально под ИИ-задачи. Они обходятся дороже традиционных, около $57 млн на 1 МВт, но занимают меньше площади.

В августе BofA оценивала капитальные затраты четырех крупнейших облачных компаний — Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta* — в 2026 году выше $860 млрд, а на 2027 год называла ориентир около $1,2 трлн. По данным InvestingLive, свободный денежный поток этих компаний, по прогнозу банка, в 2026 году станет отрицательным.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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