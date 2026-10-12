Правительство определит, какие дата-центры смогут получить статус ИИ-центров. Критерии по мощности, энергоэффективности и использованию российских технологий подготовила рабочая группа при правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Новый статус может стать условием для получения адресной господдержки.

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Согласно проекту, с которым ознакомился РБК, мощность регионального ИИ-центра должна составлять не менее 10 МВт, федерального — от 30 МВт. Не менее 30% энергопотребления ИТ-оборудования должно приходиться на задачи искусственного интеллекта, а используемое программное обеспечение — входить в реестр отечественных разработок. Майнинг на территории таких объектов запретят. Претендовать на статус смогут российские государственные структуры и компании под контролем России и ее граждан, владеющие зданием ЦОДа или арендующие его минимум на десять лет. Для ИИ-центров также предложено ввести отдельный код ОКВЭД.

Выделение специализированных дата-центров в отдельную категорию обсуждается на фоне дефицита вычислительных мощностей и электроэнергии. По оценкам, к 2032–2033 годам России потребуется дополнительно 2,5–3 ГВт мощностей, тогда как в Московском регионе, где сосредоточено более 75% коммерческих ЦОДов страны, свободно около 50 МВт. Рабочая группа также рассматривает размещение части ИИ-инфраструктуры в Белоруссии и Казахстане.

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Первоначально для ИИ-центров обсуждались льготы на электроэнергию, освобождение от платы за технологическое присоединение, налоговые и арендные преференции. Однако в принятую в июле редакцию закона о поддержке развития ИИ эти меры не вошли. В документе сохранилось требование размещать вычисления и хранить данные в российских ЦОДах, принадлежащих российским юридическим лицам. Поэтому эффект от нового статуса будет зависеть от того, какие меры поддержки власти привяжут к установленным критериям.

Строительство инфраструктуры для ИИ может обойтись дороже обычного дата-центра. По оценке директора по развитию и эксплуатации РТК-ЦОД Константина Степанова, затраты составляют 1,1–1,8 млрд руб. на 1 МВт мощности против 0,9–1,4 млрд руб. для стандартного ЦОДа. Объект на 10 МВт потребует 11–18 млрд руб., на 30 МВт — 33–54 млрд руб. без учета вычислительного оборудования. В «Е-Флопс» оценивают строительство дешевле: в 10–13 млрд руб. для объекта на 10 МВт и 30–40 млрд руб. для модуля на 30 МВт.

Эксперты считают большинство требований выполнимыми, но предупреждают о сложностях с поставками и обслуживанием оборудования из-за санкций. Кроме того, наличие графических процессоров не гарантирует, что они используются для ИИ: для подтверждения доли таких вычислений потребуется раздельный учет энергопотребления. Гендиректор «Ди Си Квадрат» Александр Мартынюк считает, что технические параметры не всегда позволяют отличить ИИ-центр от обычного ЦОДа: потребности в мощности существенно различаются в зависимости от того, обучают ли модели или используют уже готовые.

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