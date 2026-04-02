Немецкая группа Haribo решила продолжать финансировать российское ООО «Харибо конфеты» «в обозримом будущем» — это следует из бухгалтерской отчетности компании, поданной в ФНС за предыдущий год. В 2025 году для покрытия текущих расходов «дочка» получила заём от Haribo International. При этом сама компания признаёт, что «реалистичных планов по продолжению деятельности» пока нет.

Согласно открытым данным, «Харибо конфеты» работала в России с 2003 года, занимаясь оптовыми поставками жевательного мармелада Haribo и конфет Maoam. В 2022 году, сославшись на рост цен на сырье, изменение логистических цепочек и общую нестабильность, компания приостановила поставки до особого распоряжения.

По итогам 2025 года выручка «дочки» — ноль рублей второй год подряд, зато чистая прибыль составила 39,3 млн руб. (годом ранее — убыток 37,3 млн руб.), что объясняется курсовыми разницами при пересчете валютных обязательств, а не операционной деятельностью. Для сравнения: в 2021 году выручка составляла 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 102,5 млн руб. То есть речь идет не о росте, а о поддержании жизнеспособности юрлица.

Почему не уходят

Логика Haribo, судя по отчетности, типична для иностранных FMCG-компаний, застрявших в неопределенности: компания «на некоторое время приостановила деятельность, чтобы определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше». Полный уход означал бы потерю инфраструктуры, дистрибуционных контрактов и бренд-присутствия, накопленного с 2003 года.

Продажа российского актива также сопряжена с регуляторными ограничениями и неизбежным дисконтом — те, кто уходил, теряли до 90% стоимости активов. Финансирование «дочки» в режиме ожидания обходится значительно дешевле, чем полный выход.

Что это значит для рынка

Картина на рынке неоднородна. Так, Mars и Mondelez в 2022 году приостановили инвестиции и рекламу, но продолжили продажи и нарастили выручку; воспользовавшись уходом части конкурентов Nestle сократила ассортимент, убрав KitKat и Nesquik; Unilever в 2024 году окончательно вышел из России. По оценкам аналитиков, к лету 2025 года полный выход из России завершили лишь около 12% из нескольких тысяч западных компаний, тогда как более половины так или иначе сохраняют присутствие.

И Haribo остается в той же «серой зоне»: формально не работает, но и не уходит. В результате ниша не освобождается полностью: бренд Haribo продолжает присутствовать в онлайне за счет параллельного импорта и занимает заметную долю продаж мармелада, а российские производители («Ударница», «Яшкино» и другие) вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и с узнаваемыми в мире брендами. При этом сам рынок кондитерки растет, и давление со стороны «самозаморозившихся» иностранных игроков сохраняется, не давая локальным брендам спокойно наращивать долю.

Что это значит для бизнеса

Для поставщиков и дистрибьюторов ситуация остается подвешенной: юрлицо существует, контракты формально не расторгнуты, но реальной работы нет:

— розница продолжает торговать продукцией Haribo через параллельный импорт, что сохраняет конкуренцию за полки;

— активные иностранные игроки — Mondelez и Mars — продолжают повышат цены, что усиливает ценовое давление на всю категорию;

— локальным предпринимателям, работающим в кондитерской нише, приходится конкурировать не только с отечественными коллегами, но и с «призраками» глобальных брендов.

