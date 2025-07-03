Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в течение года проработать меры, направленные на стимулирование перехода российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Среди других поручений премьера:

Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий до конца года должны разработать методику приоритетного замещения зарубежного ПО в каждой отрасли.

Совместно с индустриальными центрами компетенций (ИЦК) ведомства определят ключевые объекты критической информационной инфраструктуры для перехода на отечественные решения.

Министерствам предстоит сформировать ИТ-ландшафты для отраслей, определив типовые объекты и сроки их перехода на российское ПО.

Минцифры и Минпромторг разработают стандарты обмена данными для единой платформы, обеспечивающей доступ разработчиков к промышленным данным.

Минстрой и Минцифры подготовят «дорожную карту» для перехода строительной отрасли на российское ПО для проектирования, а Минцифры и ФСТЭК — изменения в законодательство для перехода операторов персональных данных.

Для создания отечественного ERP-решения Минцифры с отраслевыми комитетами сформирует консорциум разработчиков к IV кварталу 2025 года. Также будут введены требования совместимости российского ПО с операционными системами и базами данных.

Минцифры разработает методику оценки цифровой зрелости отраслей, включая использование ИИ, и оценит готовность крупных компаний к изменениям. Гранты на разработку ПО будут приоритетно выделяться проектам по созданию ПО с открытым кодом и заказчиками из оборонного сектора.

В правительстве также уточнили, что заменять зарубежное специфическое оборудование на российское будут только после его вывода из эксплуатации или полной амортизации. Для организаций, инвестирующих в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, подготовят меры налогового стимулирования для компенсации части затрат, а Минэнерго и Минэкономразвития предложат меры поддержки дата-центров, включая снижение стоимости электроэнергии.