Крупнейшие российские ИТ-компании за последние три года увеличили совокупный оборот на 95%, достигнув 6,7 трлн руб. Основными факторами роста стали активное импортозамещение, увеличение числа сделок M&A («слияния и поглощения») и государственная поддержка. Эксперты прогнозируют продолжение роста, хотя и в более умеренных темпах.

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Согласно исследованию агентства Smart Ranking, выручка топ-100 ИТ-компаний России за три года выросла на 95%, а по сравнению с 2023 годом — на 41%. При этом 70% общего оборота пришлось на первую десятку рейтинга, в которую вошли такие компании, как VK, «Яндекс», «Ростелеком» и «ИКС Холдинг».

Аналитики связывают рост с заполнением ниш, освободившихся после ухода западных компаний, развитием экосистем и увеличением числа сделок слияний и поглощений. Так, за три года в ИТ-секторе было заключено 43 сделки M&A на сумму $10,64 млрд, что составило 19,6% от общего объема подобных сделок в стране.

Объединенная компания Wildberries и Russ (6-е место по темпам роста выручки) сообщила, что ее оборот в сегменте e-commerce по итогам 2024 года превысил 4,1 трлн руб., что на 60% больше показателя отдельно Wildberries за 2023 год. В эту сумму включены не только продажи товаров, но и доходы от дополнительных услуг, таких как реклама и финансовые сервисы.

Ozon (3-е место в рейтинге) увеличил выручку на 45%, до 616 млрд руб., благодаря росту доходов от услуг и финтеха. В «ИКС Холдинге» (лидер по приросту выручки за три года) основной вклад в рост внесли ИТ-инфраструктура и информационная безопасность. В T1 (8-е место) ожидают замедления темпов роста в 2025 году из-за постепенного насыщения спроса на отечественное ПО в ключевых отраслях, включая финансы, ретейл и госсектор.

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Артем Семенихин, партнер технологической практики «ТеДо», связывает рост ИТ-отрасли в 2022–2024 годах с активным импортозамещением. Уход западных компаний открыл значительные рыночные ниши, что стимулировало развитие как крупных игроков, так и новых стартапов. Однако, по его словам, российские компании пока не полностью закрыли потребности рынка в специализированном ПО, особенно в инженерных областях, таких как проектирование самолетов и кораблей.

Из 100 компаний рейтинга только 11 являются публичными, но, по мнению Дмитрия Калаева, директора Акселератора ФРИИ, можно ожидать увеличения числа IPO в ИТ-секторе. Впрочем, при текущей ключевой ставке в 21% интерес к выходу на биржу остается низким, и компании ждут ее снижения до 10%.

Партнер практики сопровождения сделок Neo Владимир Фомченко отмечает, что помимо импортозамещения, рынок консолидируется за счет поглощения стартапов крупными игроками и выкупа активов у иностранных партнеров. Государственная поддержка в виде субсидий, льгот и грантов помогает смягчить последствия высокой ставки и налоговых изменений.

По прогнозам Семенихина, с запуском новых госпрограмм, таких как «Экономика данных», рост выручки ИТ-компаний продолжится, но составит около 5–10% в год — значительно скромнее, чем в предыдущие три года.