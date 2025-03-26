Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме заявил, что западные компании смогут вернуться в Россию, но для этого есть несколько условий. Он пояснил, что по каждой компании решение будет приниматься индивидуально, делать это будет специальная комиссия.

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Премьер пообещал, что Россия, «без сомнения», будет принимать протекционистские меры в отношении отечественных компаний и руководствоваться национальными интересами.

Он напомнил, что 18 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о работе западных компаний в России, поручил правительству системно пересмотреть правила их возвращения на российский рынок.

Вернутся смогут и те, кто ушли под давлением правительств, но «сохранили рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться, ну почему бы нет». «Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это также важно», — добавил Мишустин .

Видео — Tg правительства России

Кроме того, он подчеркнул, что должны быть обязательно предусмотрены требования по локализации к инвестициям в Россию. При этом все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией.

Мишустин также отметил, что в вопросе возвращения западных компаний Россия будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами, защищая свои предприятия.

«Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет — для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей», — подчеркнул премьер.

Власти России собираются в ближайшее время обновить перечень зарубежных компаний, которые в последние годы ушли из страны, и сформировать механизм возвращения иностранного бизнеса «с гарантиями добросовестного ведения дел».