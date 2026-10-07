Французская компания Mistral AI представила Mistral Large 4 (ML4), мультимодальную модель на 1 трлн параметров. Разработчик позиционирует ее как альтернативу и американским закрытым, и китайским открытым системам. Внутри компании модель называют Le Chonk. Такая подача перекликается с формулой «третьего пути в ИИ», которую ранее использовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Unsplash/ChatGPT

Пока ML4 не относится к моделям с открытыми весами. Получить доступ к ней можно только через публичную точку входа с защитными фильтрами. Веса Mistral планирует опубликовать через три недели, после завершения тестов безопасности.

Вице-президент стартапа по науке Пьер Сток сообщил TechCrunch, что до этого Mistral будет работать с доверенными партнерами и правительствами. Цель в том, чтобы открытые веса можно было использовать для защиты, но не для атак.

Вопросы безопасности последние месяцы все сильнее волнуют основную аудиторию Mistral, то есть корпоративных и государственных клиентов. Сток отметил и обратную сторону: открытую модель проще проверять независимо. Mistral рассчитывает занять нишу между закрытыми системами, которые могут быть отключены по решению поставщика или властей, и открытыми, которые чаще создаются в Китае.

ML4 обучали целиком на собственных вычислительных мощностях Mistral. Для этого хватило 4 тыс. GPU Nvidia. По словам Стока, это в два-три раза меньше, чем у китайских конкурентов, и существенно меньше, чем у разработчиков закрытых моделей.

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Результаты бенчмарков пока не опубликованы. Mistral рассчитывает, что ML4 займет первое место среди моделей с открытыми весами, прежде всего за пределами Китая. Сток добавил, что благодаря целевому обучению модель может превзойти закрытые аналоги в узких областях, особенно важных для корпоративных клиентов. Среди приоритетных сценариев он назвал кибербезопасность, финансы и проектирование чипов.

Последний сценарий связан с инвесторами стартапа. Раунд C возглавила нидерландская ASML, раунд D в сентябре возглавила Samsung. Оценка Mistral по итогам последнего раунда составила около $24,39 млрд.



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