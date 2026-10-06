Американский стартап Reflection AI представил Beam, свою первую передовую модель с открытыми весами. Компания заявляет, что на сложных тестах по рассуждению модель показывает результат на уровне китайской GLM-5.2 от Z.ai при существенно меньших затратах. Независимо эти данные пока не проверены.

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Согласно блогу компании, Beam представляет собой текстовую модель с архитектурой «смесь экспертов» (MoE). Ее тренировали методом обучения с подкреплением и, по словам разработчиков, нейросеть лучше всего справляется с рассуждениями, программированим и агентными задачами.

Reflection утверждает, что модель требует лишь часть токенов и вычислительного времени инференса по сравнению с конкурентами. При этом модель обладает большим контекстным окном в 1 млн токенов.

Общее число параметров Beam составляет 501 млрд, активных — 23 млрд. Для сравнения, у GLM-5.2 около 744 млрд параметров, из которых активны 40 млрд. По заявлению Reflection, на тестах по продвинутому рассуждению Beam идет вровень с GLM-5.2 и опережает действующие западные открытые модели, расходуя в 3−4 раза меньше ресурсов на работу. Компания называет модель «рабочей лошадкой» для бизнеса, госсектора и разработчиков.

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Reflection противопоставляет себя закрытым лабораториям Anthropic и OpenAI, а также популярным открытым моделям китайских разработчиков, среди которых DeepSeek и Moonshot. Ближайшим американским конкурентом может оказаться Inkling — открытая модель Thinking Machines Lab Миры Мурати, вышедшая в июле.

По собственным тестам Reflection, Beam опережает Inkling в четырех задачах по программированию, где обе компании публиковали результаты. Beam при этом работает только с текстом, а Inkling еще и с изображениями и аудио.

Reflection основали в 2024 году двое бывших исследователей Google DeepMind. По данным PitchBook, компания привлекла около $4,7 млрд от Nvidia, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners и других инвесторов. Оценка последнего раунда до привлечения средств составила $25 млрд. Летом стартап заключил с SpaceX и Nebius сделки на сумму более $7 млрд, которые обеспечивают доступ к чипам Nvidia GB300 до 2029 года.

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Beam и будущие модели Reflection нацеливает на корпоративных клиентов и государства. Продуктовая идея — «фабрики ИИ»: учреждения смогут создавать собственные локальные системы, обучая модели компании на закрытых данных.

Эту концепцию давно продвигает гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, а Nvidia одновременно инвестор Reflection и поставщик GPU для таких систем. По данным Axios, среди заинтересованных в подобных решениях хедж-фонды и торговые компании. Партнерство по модели суверенной фабрики ИИ Reflection уже тестирует с южнокорейской Shinsegae Group.



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