Минцифры обсуждает с телекомоператорами новые правила для виртуальных мобильных операторов (MVNO), прежде всего банковских проектов. Ведомство опасается, что субсидирование связи позволяет им демпинговать и переманивать абонентов у крупных игроков, сокращая доходы владельцев сетевой инфраструктуры. Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил на форуме «Цифровые решения».

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Банки используют мобильную связь как инструмент привлечения и удержания клиентов, компенсируя ее стоимость за счет других продуктов и сервисов. В 2025 году выручка независимых MVNO достигла 111 млрд руб., а число обслуживаемых ими SIM-карт превысило 40 млн, по данным ComNews Research. На банковские проекты пришлось 93% абонентской базы и 76% выручки сегмента. При этом средний доход на одного абонента здесь составляет 196 руб. в месяц — меньше, чем у других виртуальных операторов.

Крупные телекомкомпании поддерживают единые условия конкуренции. Глава «Билайна» Сергей Анохин считает, что виртуальные операторы не должны обесценивать услуги связи и создавать дополнительную нагрузку на партнеров. Однако определить, за счет чего предоставляется скидка — банковской подписки, расходов по карте или других бонусов, — будет непросто. В «Мегафоне» также указали на дисбаланс: основная регуляторная нагрузка приходится на владельцев инфраструктуры. Капитальные затраты крупнейших операторов в 2025 году превысили 400 млрд руб., сообщила МТС.

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В Т2 предупреждают, что продажа связи по нулевой цене может спровоцировать новый виток ценовых войн. Однако участники рынка указывают, что виртуальные операторы уже покупают трафик у хост-операторов по рыночным ценам. Банки оплачивают его за свой счет, а дополнительные платежи за уже приобретенный ресурс могут привести к двойной оплате одного и того же трафика, считает источник «Ведомостей» среди MVNO.

Эксперты допускают, что новые требования повысят стоимость оптового доступа к сетям и затруднят выход на рынок новых игроков. Если содержание собственного оператора станет слишком дорогим, некоторые банки могут отказаться от проекта, особенно при небольшой абонентской базе. Независимый аналитик Алексей Бойко предлагает рассмотреть ограничение набора доступных виртуальным операторам услуг. Минцифры пока прорабатывает варианты, поэтому их влияние на тарифы и конкуренцию остается неясным.

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