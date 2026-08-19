Российским виртуальным операторам связи могут усложнить работу. В Минцифры обсуждают пакет мер, который включает минимальный тариф для абонента в 250 руб., запрет на запуск новых Full-MVNO и ограничение использования нескольких сетей в одном регионе. С предложениями ознакомился Forbes, два источника подтвердили изданию, что их обсуждают.

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Авторы инициативы предлагают также запретить скидки на связь при покупке других услуг, оплату тарифов бонусами и промокодами и смену опорного оператора до окончания срока его лицензии. Отчисления MVNO (модели, при которой компания сама управляет ядром сети, SIM-картами и биллингом, а у базового оператора арендует только радиодоступ — то есть базовые станции) в резерв универсального обслуживания могут вырасти с 2% до 4% квартальной выручки. Для абонентов хотят ввести лимит мобильного трафика в 30 ГБ, а клиентов — информировать о том, чью сеть использует виртуальный оператор.

Предлагаемые ограничения появились на фоне быстрого роста рынка. По данным ComNews Research, в 2025 году выручка российских MVNO достигла 111 млрд руб. В стране работает около 60 таких компаний, на которые приходится 40 млн SIM-карт. TelecomDaily оценивает число абонентов примерно в 25,5 млн — за год их количество выросло на 51%. Популярность виртуальных операторов эксперты связывают в том числе с более дешевыми тарифами и расширенным покрытием у компаний, работающих сразу с несколькими сетями.

Крупные операторы давно критикуют ценовую конкуренцию со стороны банковских MVNO. Теперь, по мнению гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, власти пытаются охладить этот сегмент и ограничить демпинг. При этом источники Forbes считают, что инициативы во многом отражают интересы традиционных операторов; среди наиболее активных сторонников изменений они называют «ЭР-Телеком».

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В Т-Банке, которому принадлежит «Т-Мобайл», выступают против чрезмерных ограничений. В компании считают, что MVNO помогают операторам зарабатывать на свободных мощностях, а клиентам дают более выгодные тарифы. Там также отмечают, что виртуальные операторы одними из первых внедряли инструменты борьбы с мошенничеством и решения на базе ИИ.

Отдельные предложения уже вызывают вопросы у экспертов. В частности, минимальный тариф в 250 руб. считают недостаточно обоснованным: в обсуждаемых материалах нет расчетов себестоимости, которые объясняли бы именно такой порог. Критике подвергается и запрет на бонусы. Леонид Коник из ComNews Research считает попытки жестко ограничить MVNO проявлением «луддизма» (сопротивления технологиям) — виртуальная связь, по его мнению, стала частью цифровой трансформации, когда компании из банковской и торговой сфер выходят на новые рынки.

Изменения для MVNO обсуждаются одновременно с более масштабной реформой телеком-отрасли. Власти хотят сократить число типов лицензий с 17 до трех и ужесточить требования к покрытию и работе операторов в регионах. Один из самых спорных вариантов — передача имущества компаний, не выполнивших лицензионные требования, игрокам с генеральной лицензией. Эксперты опасаются, что в таком случае рынок могут покинуть сотни небольших операторов, а доступность связи в малых населенных пунктах снизится.

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