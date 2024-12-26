В Государственную думу внесены поправки в закон «О связи», сообщают «Ведомости». Согласно документу, операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. По словам законотворцев, новый законопроект, направлен на то, чтобы устранить лазейки, которыми пользуются мошенники.

Сейчас абоненты могут выводить средства со счета мобильного номера или оплачивать ими онлайн-покупки даже в том случае, если на банковские счета пользователя наложен арест. Но в Минцифре считают, что схемой по выводу средств также могут пользоваться мошенники, которые получили доступ к личному кабинету.

Изменения законодательства потребуют, чтобы операторы приостанавливали использование и операции по возврату средств, которые абоненты внесли заранее, если получат постановление о запрете или наложении ареста в рамках уголовного дела.

Эксперты «Ведомостей» отмечают, однако, что если законопроект будет принят, без связи могут остаться россияне, счета которых были арестованы по ошибке.



Также ранее сообщалось, что Минцифры намерен создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. При этом, в законе не предусмотрено получение согласия пользователей на передачу данных.