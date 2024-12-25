Минцифры намерен создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. В пояснительной записке к протоколу президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности указано, что сервис разрабатывается на платформе «Гостех».

Геотреки — это данные о местоположении абонентов и их передвижении. Их сбор станет первым сервисом в рамках «госозера» данных. Об этом упоминал глава Минцифры Максут Шадаев на международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey 2024. Тогда он сообщил, что сервис может начать работу уже в начале следующего года.

Закон о «госозере» данных представляет собой поправки к закону «О персональных данных». Документ предполагает создание государственной информационной системы (ГИС), куда бизнес по запросу должен бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников, предварительно их обезличив.

При этом, в законе не предусмотрено получение согласия пользователей на передачу данных. Доступ к информации в первый год после размещения получат только государственные структуры, а потом и все те, которые будут одобрены правительством.

На данный момент, государство закупает геоданные у операторов связи. Так, правительство Москвы приобретает такие сведения для городского планирования, в том числе оценки загрузки транспортных сетей.

Данные представляют собой статистику, тепловую карту — какое количество людей находилось в той или иной точке в определенное время. Создание сервиса приведет к тому, что государство будет забирать у мобильных операторов эти данные бесплатно. Это лишит компании, предоставляющие услуги сотовой связи, части доходов.

В Ассоциации больших данных (АБД, объединяет в том числе «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Яндекс», «Ростелеком», «Сбербанк», «ВТБ») ставят вопрос о законности передачи геоданных кому-либо. Российским законодательством предусмотрено прямое ограничение на передачу сведений, содержащих те или иные тайны, в том числе в проектируемое «госозеро» данных, даже в обезличенном виде, отмечают в ассоциации.

Также эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян отметил, что обезличивание геотреков не исключает вероятности обратного сопоставления данных с конкретными пользователями мобильных устройств.

При этом, как отметил исполнительный директор HFLabs Константин Степанов, в России уже давно сформирован рынок геоаналитики. Эти данные востребованы, например, у ретейлов, рекламных агентств и организаций, которые занимаются развитием территорий.

Они помогают планировать открытие торговых точек, развивать транспорт и оценивать пассажиропоток, строить дороги и социальные объекты, а также отслеживать миграцию населения или количество туристов.

Напомним, что Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу. Она позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.