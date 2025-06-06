Российская модная индустрия, включающая дизайн, производство и розницу, демонстрирует потенциал роста: выручка в 2023 году достигла 421 млрд руб., а к 2030-му может превысить 1,2 трлн руб., сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Фото: Freepik

В 2023 году вклад модной индустрии в ВВП России составил 0,08%, но к концу десятилетия ожидается рост до 0,46%. В отрасли занято 447 тыс. человек и 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Экспорт составил $763 млн с амбициозной целью достичь $4,36 млрд к 2030 году. Основатель Института развития индустрии моды и Альянса Beinopen Алексей Баженов подчеркнул, что успех экспорта зависит от создания партнерских цепочек.

«Сейчас конкурируют платформы, а не отдельные бизнесы, поэтому важен системный подход с опросом ключевых игроков отрасли», — отметил он.

Перспективы экспорта связаны с Ближним Востоком, Европой и Южной Америкой для премиум-брендов, а для молодых марок — с СНГ и Восточной Европой. Маркетплейсы станут ключевым каналом продвижения.

Читайте также В 2024 году объем продаж одежды и обуви в России составил 4,1 трлн руб



Проблемы отрасли включают разрозненность дизайнеров и производителей, устаревшие мощности и кадровый дефицит. Рост себестоимости заставляет бизнес искать подрядчиков за рубежом.

Для решения предлагается создать модные кластеры, региональные магазины-витрины и расширить льготное кредитование. Модернизация производств и подготовка специалистов может увеличить долю отрасли в ВВП и создать глобальные бренды, считают эксперты.