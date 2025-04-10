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В 2024 году объем продаж одежды и обуви в России составил 4,1 трлн руб

В 2024 году объем продаж одежды и обуви в России составил 4,1 трлн руб

По данным ERP «МойСклад» в 2024 году объем ключевого для российского МСБ сегмента, продаж одежды и обуви, достигли 4,1 трлн руб. Как сообщили эксперты, это составляет 14% от всех расходов на непродовольственные товары в стране. 64% покупок одежды совершается онлайн, в основном через маркетплейсы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, что в прошлом году продажи одежды и обуви в России достигли 4,1 трлн руб., что составило 14% от всех расходов на непродовольственные товары в стране.

Эксперты отметили, что 64% покупок товаров из этого сегмента были совершены онлайн, чаще всего через маркетплейсы. Сектор одежды остается ключевым для малого и среднего бизнеса как в производстве, так и в продажах.

По данным аналитиков, цены на обувь увеличились с 2023 на 45%, а относительно 2024 года — на 14%.

Этот рост связан с зависимостью отрасли от импорта материалов, логистическими издержками, а также развитием брендов и, как следствие, повышением ценности продукта. Также среди причин роста цен эксперты называют курсовые колебания рубля, увеличившие себестоимость товаров.

В тоже время, одежда дорожает не такими стремительными темпами. Так, за 2024 год цены на нее поднялись на 11%, а относительно 2023 года — на 22%. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что локальное производство частично смягчает инфляционный фактор.

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Аналитики также составили рейтинг товаров, которые производят малый и средний бизнес в России:

  • 20% — одежда;
  • 8% — мебель;
  • 8% — продукты питания;
  • 7% — строительные товары;
  • 5% — техника и электроника;
  • 4% — медицина/косметика;
  • 2% — хозтовары;
  • 2% — автотовары.

Распределение сегментов в продажах выглядит следующим образом:

По словам CEO «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, для малого бизнеса одежда является ключевым товаром, как для продажи, так и для производства. Уход западных компаний и развитие маркетплейсов открыли для предпринимателей МСП новые возможности.

В то же время эксперт отмечает ряд сложностей на рынке fashion-индустрии в 2025 год. Среди них дефицит кадров и необходимость повышать зарплаты, недоступность кредитов и возможность роста только за счет собственных средств, а также высокая конкуренция и падение рентабельности.

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По мнению Рахимбердиева, для рынка одежды в 2025 году будет важна стратегия, которая позволит выделиться на фоне конкурентов. На первое место выходит уникальность продукта, а не только его цена.

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