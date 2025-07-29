Новая ИИ-модель GPT-5 от OpenAI, которая еще не была официально выпущена, как ожидается, покажет выдающиеся результаты в задачах на генерацию кода. Согласно первым отзывам, она уже значительно превосходит алгоритмы предыдущего поколения. Это решает ключевую проблему существующих ИИ-моделей: их слабую эффективность в работе с реальными, сложными и устаревшими кодовыми базами.

Jonathan Kemper/Unsplash

Наиболее заметное улучшение GPT-5 показывает в области программной инженерии. Модель отлично справляется не только с академическими и соревновательными задачами, но и с практическими заданиями, с которыми ежедневно сталкиваются инженеры. Это включает внесение изменений в большие и запутанные проекты, что ранее было слабым местом ИИ-ассистентов.

Предполагается, что архитектура GPT-5 объединит традиционные языковые модели (GPT) с «рассуждающими» моделями (линейка «о»). Это позволит системе динамически регулировать «глубину обдумывания» в зависимости от сложности задачи, что повысит эффективность нейросети. По словам одного из пользователей, протестировавших систему, GPT-5 превосходит в прямом сравнении конкурирующую модель Claude Sonnet 4 от Anthropic.

Для OpenAI это имеет огромное значение. Улучшенные возможности кодирования позволят компании вернуть клиентов-разработчиков, которые предпочитали использовать модели Claude для программирования. Рынок ИИ-ассистентов для кодирования очень прибылен, а такие компании, как Cursor, платят Anthropic сотни миллионов долларов в год. Успех GPT-5 в этой области напрямую повлияет на доходы OpenAI.

Хотя точная дата релиза и технические детали GPT-5 остаются в секрете, позитивные слухи уже укрепили уверенность инвесторов в траектории развития OpenAI. Это также является хорошей новостью для партнеров компании, таких как Nvidia. Успех в автоматизации сложных задач кодирования рассматривается руководством OpenAI как важный шаг на пути к созданию сильного искусственного интеллекта (AGI).