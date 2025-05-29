Компания А7, на 51% принадлежащая Илану Шору и на 49% — ПСБ (ранее Промсвязьбанк), приобрела бизнес-центр площадью 26 732 кв. м и здание автосалона на 7092 кв. м на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщают «Ведомости». Согласно выписке из Росреестра, сделка была завершена 28 апреля, при этом ее сумма не раскрывается.

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Объект ранее принадлежал компании «Бережковский комплекс», признанной банкротом в 2018 году с долгом 6,69 млрд руб., из которых 6,27 млрд — перед ПСБ. Конкурсный управляющий безуспешно пытался продать актив, последний раз в 2025 году за 6 млрд руб. В феврале ПСБ, как залоговый кредитор, принял решение оставить данный объект за собой.

По мнению руководителя департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэля Казаряна, «новый собственник приобрел здание, скорее всего, с существенным дисконтом». Актив давно экспонировался на рынке, однако ввиду наличия там определенных обременений не каждый инвестор был готов его приобрести, отметил он.

По мнению экспертов, Шор в партнерстве с ПСБ приобрели данный актив в инвестиционных целях. Сделка с бизнес-центром стала одной из крупнейших на московском рынке офисной недвижимости в 2025 году.

Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, бывший мэр Оргеева и основатель партии «Шор», ликвидированной в 2023 году. В том же году он был заочно приговорен в Молдавии к 15 годам лишения свободы за вывод $1 млрд из банков.