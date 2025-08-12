Восемь из десяти молодых российских соискателей (83%) готовы трудоустроиться на производстве, но при наличии комфортных условий, а 66% подчеркнули важность современной инфраструктуры для отдыха, питания и развлечений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос сервиса hh.ru и девелопера Level Group среди 2139 соискателей.

Freepik

17% опрошенных считают, что без комфортной среды привлечь молодежь на заводы невозможно.

Исследования подтверждают глобальный тренд: молодые специалисты ценят рабочие места, способствующие благополучию и снижению стресса, независимо от отрасли. Так, аналогичный опрос американской платформы Cangrade в 2025 году показал, что ощущение покоя и безопасности становится ключевым фактором для соискателей как в офисах, так и на заводах.

В России интерес к вакансиям в сфере производства среди молодежи растет благодаря инвестициям в реальный сектор, повышению зарплат, цифровизации и роботизации. Директор по разработке и исследованиям платформы «Профилум» Виталий Алтухов отмечает, что эти факторы улучшили имидж инженерных профессий.

Генеральный директор HR-консалтинговой компании KnowNames Анастасия Стасева в свою очередь подтверждает, что соискатели интересуются не только зарплатой и карьерой, но и повседневной жизнью — местами для обеда, транспортом и зонами отдыха. Она добавила, что без инвестиций в инфраструктуру и досуг заводы рискуют столкнуться с кадровым дефицитом.