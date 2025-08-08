800 работающих россиян 18−28 лет рассказали исследователям, что ценят не столько высокие зарплаты, сколько комфортные условия и уважительное отношение. Результаты опроса сервиса «Анкетолог» — в распоряжении редакции «Инка».

Senivpetro/Freepik

Практически половина опрошенных (40%) хотели бы работать удаленно, тогда как 29% предпочитают офис. Еще 28% выбирают гибридный формат, который позволит им совмещать оба варианта.

При этом молодые специалисты ждут свободы в выборе графика. Так, 40% голосуют за гибкий режим, а фиксированный рабочий день устраивает лишь 29%.

Компенсация расходов оказалась в топе ожиданий — 58% респондентов хотели бы, чтобы работодатель покрывал хотя бы часть их затрат на обеды, связь или проезд. Почти столь же востребована забота о здоровье: дополнительные дни отпуска и ДМС могли бы стать весомым аргументом при выборе компании для каждого второго зумера.

Отдельное внимание молодые специалисты уделяют обустройству рабочего места. Ортопедическое кресло, отдельный кабинет и даже увлажнитель воздуха — такие мелочи способны существенно повысить лояльность сотрудников. А в офисных пространствах им хотелось бы видеть больше зелени и зон отдыха с массажными креслами.

Молодое поколение четко обозначило свои границы: 44% категорически откажутся от неоплачиваемой стажировки, а 53% не станут мириться с руководителем, который не уважает их личное время. При этом 87% готовы пройти многоэтапное собеседование, если процесс будет прозрачным и организованным.

Также оказалось, что для зумеров важно не только материальное вознаграждение: 43% хотят чувствовать пользу от своей работы, 37% ценят дружный коллектив, а 35% мечтают о возможности реализовывать собственные идеи.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные молодые специалисты ищут не просто работу, а комфортную среду, где будут ценить их время, здоровье и индивидуальность.