Дарьен Крейг и Брэндон Эколс знают друг друга с 6 лет, они учились в одной средней школе и даже вместе бросили колледж. Друзья не побоялись поставить на кон все и практически на последние деньги в 2021 году открыли компанию Y’all Sweet Tea. Историю пути предпринимателей рассказывает CNBC.

«В ту неделю, когда меня уволили, у меня осталось всего $7, — написал Крейг на сайте компании. — С последней зарплаты я потратил $300, чтобы купить первые банки, сахар и чай, с которых и началась история успешного бизнеса».

Концепция компании Y’all заключается в продаже чая напрямую потребителям в продуктовых магазинах — всего в США открылись около 600 точек. Как рассказали основатели в телешоу Shark Tank, в прошлом году доход компании составил $4 млн, из которых почти $800 тыс. чистой прибыли.

Судьи-инвесторы шоу обратили внимание на одну деталь, сыгравшую роль в увеличении дохода предпринимателей. В прошлом году компания добавила в свою линейку ароматизированные напитки и продала 10 тыс. единиц чая «Персик Джорджии», всего за 35 минут. При этом первые восемь минут обеспечили продажи на $100 тыс.

По словам канадского бизнесмена Кевина О’Лири, подобные случаи, когда получается продать товар на такую сумму за столь короткий срок на собственном сайте, очень редки. «Вы знаете, как мало предпринимателей могут похвастаться этим?» — добавила телеведущая Барбара Коркоран.

В ходе шоу Крейг и Эколс попросили у вкладчиков $500 тыс. в обмен на 5-процентную долю в их компании. Предприниматели надеются, что профессиональный венчурный инвестор мог бы помочь им вырасти настолько, чтобы они вышли на биржу. Приглашенный инвестор Рашаун Уильямс, венчурный капиталист и владелец доли меньшинства в команде НФЛ «Атланта Фэлконс», предложил им нужную сумму за 10%.

Но О’Лири хотел тоже участвовать. Он предложил объединиться с Уильямсом — дать $500 тыс. за 20% акций Y’all, которые оба инвестора бы разделили пополам. Чтобы не остаться Лори Грейнер, не уступая, предложила предпринимателям более выгодные условия совместно с Уильямсом — ту же сумму за 15% Y’all. О’Лири тут же снизил свою ставку.

Крейг спросил, не хочет ли кто-нибудь из инвесторов внести еще $250 тыс. Они отказались, но Уильямс отметил, что Y’all всегда сможет привлечь больше денег в будущем. После недолгих раздумий Крейг и Эколс приняли последнее совместное предложение, отдав предпочтение сочетанию знаний Уильямса в области венчурного инвестирования и опыта Грейнер в розничной торговле перед более выгодными финансовыми условиями одиночного предложения Уильямса.

Джеффри Тионг, предприниматель из Сингапура, предпринял немало попыток, прежде чем прийти к успеху. Одним из главных препятствий для него стала неуверенность в себе и интровертность. Тем не менее, бизнесмен не сдавался, пробовал снова и снова и сейчас управляет международной компанией, годовой оборот которой превысил $100 млн.