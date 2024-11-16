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Студент-интроверт основал международную компанию и вышел на оборот в $100 млн

Создание успешного бизнеса требует больших затрат — как финансовых, так и эмоциональных. Стартап Patsnap, основателем и генеральным директором которого является Джеффри Тионг, превысил годовой оборот в $100 млн. Сингапурская компания занимается интеллектуальной собственностью, исследованиями и разработками. Тионг поделился с CNBC историей своего пути.

По словам предпринимателя, путь к созданию Patsnap был далеко не простым. Он основал компанию сразу после окончания колледжа в возрасте 24 лет и с тех пор работает над ней непрерывно. Это его первая и единственная работа.

«За последние 17 лет, пока мы строим этот бизнес, было много темных времен. Я не хотел бы пройти через это снова, но я благодарен за этот опыт, — говорит Тионг. — Я действительно понял: то, что не убьет тебя, сделает сильнее».

В детстве он думал, что станет врачом, инженером, юристом или бухгалтером. Но в 18 лет Тионг переехал в Сингапур, где поступил в университет и начал изучать биоинженерию. Там его приняли в зарубежную программу, которая дала ему возможность в течение года учиться за границей в США, работая на полную ставку.

В рамках программы в 2005 году Тионг переехал в Филадельфию, чтобы изучать бизнес в Уортонской школе и одновременно работать в местном стартапе по производству медицинского оборудования.

Юноша помогал заниматься исследованиями и разработками, а также искал в бесплатных общедоступных базах данных информацию о старых патентах, в которых содержатся сведения о процессе создания изобретений. Спустя несколько месяцев в таком режиме Тионг понял, что этот процесс отнимает много времени и только тормозит исследования. Нужен был лучший инструмент, и тогда он задумал создать собственный продукт.

На одном из занятий по составлению бизнес-плана Тионг решил проверить, есть ли спрос на новый вид патентной базы данных, более упорядоченной и простой в использовании. И он убедился, что это актуально.

Тионг научился читать, расшифровывать и извлекать ключевую патентную информацию, чтобы сделать ее доступной как можно большему числу людей. В 2007 году он вернулся в Сингапур и основал Patsnap с помощью правительственного гранта в размере $42 тыс., а также инкубационной поддержки со стороны Национального университета Сингапура.

Однако при запуске бизнеса он столкнулся с множеством проблем. Главным препятствием стал его интровертный склад характера и отсутствие опыта у вчерашнего студента. Усугублял ситуацию с привлечением инвестиций и финансовый кризис 2008 года.

Только в 2010 году Тионг собрал для Patsnap свой первый миллион долларов. В том же году он увеличил свою команду с 15 до 50 человек. Но из-за неопытности в найме и руководстве предприниматель был вынужден уволить ⅔ персонала компании в течение полугода.

«Тогда я не знал, как правильно проводить собеседования и нанимать людей, поэтому возникало много проблем, и продукт ломался», — говорит он. Примерно за полгода Тионг потратил около половины привлеченного финансирования и задумался о закрытии бизнеса. Он задумывался о том, чтобы вернуть деньги инвесторам и на этом закончить, но все же решил довести дело до конца и продолжил сбор средств.

Около месяца Тионг и его финансовый партнер путешествовали по крупным городам Европы, Азии и США, пытаясь заручиться поддержкой инвесторов, но безрезультатно.

Только после многих лет преодоления трудностей и выработки собственного стиля руководства Тионг обрел больше уверенности в себе как во владельце бизнеса. Он обнаружил, что не является общительным типом лидера, но, по его убеждению, руководить командой может даже интроверт.

«На протяжении многих лет я пережил большое количество сложных моментов, но все равно упорствовал. Я просто хотел построить что-то великое», — сказал он. Сегодня в Patsnap работает более 1 тыс. человек по всему миру. Компанию поддерживают такие фонды, как Tencent, Sequoia China и SoftBank Vision Fund 2. Среди клиентов организации — Disney, NASA, Tesla, Adobe и другие.

«Мы демократизируем патентную информацию и помогаем ускорить процесс внедрения инноваций в мире. Всем начинающим предпринимателям: если вы твердо верите во что-то, просто попробуйте. Просто сделайте это, ведь жизнь у вас только одна», — говорит Тионг. Его самая большая мечта в рамках бизнеса — сделать внедрение инноваций проще для всего мира.

При этом заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь можно и на самой обычной работе, уверен эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц. Специалист поделился стратегией, которая поможет даже работнику фастфуда получить свой первый миллион долларов.

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