Молодой стартап Ricursive Intelligence, занимающийся разработкой систем искусственного интеллекта для создания и автономного улучшения ИИ-чипов, привлек $300 млн в рамках раунда финансирования Серии A. Раунд возглавила венчурная компания Lightspeed, а общая оценка бизнеса достигла $4 млрд.

Основатели стартапа, бывшие исследователи Google Анна Голди и Азалия Мирхосейни, заявляют, что их технология способна проектировать собственный слой кремниевой подложки и непрерывно ускорять совершенствование чипов для искусственного интеллекта.

По их словам, этот итеративный процесс является шагом на пути к созданию общего искусственного интеллекта (AGI). Ранее их разработка, метод обучения с подкреплением AlphaChip, уже использовалась при создании четырех поколений тензорных процессоров (TPU) Google.

Инвестиции были привлечены всего через два месяца после официального запуска компании, который состоялся при поддержке начального финансирования от Sequoia. Общая сумма привлеченных средств составила $335 млн. Среди других инвесторов раунда значатся DST Global, венчурное подразделение Nvidia NVentures, Felicis Ventures, 49 Palms Ventures и Radical AI.

Стартап не следует путать с компанией Recursive, основанной, по некоторым данным, известным специалистом в области обработки естественного языка Ричардом Сочером. На прошлой неделе появилась информация, что Recursive также ведет переговоры о крупном финансировании с аналогичной оценкой в $4 млрд и работает над схожей концепцией самосовершенствующихся ИИ-систем.

Кроме того, на том же технологическом поле действует стартап Unconventional AI под руководством Навина Рао, который также разрабатывает интеллектуальную кремниевую подложку. В декабре эта компания привлекла $475 млн в посевном раунде при оценке в $4,5 млрд.

