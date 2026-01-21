Венчурный рынок продолжает активно инвестировать в перспективные проекты в сфере искусственного интеллекта. Новым фаворитом стал стартап Humans&, который только три месяца назад начал свою деятельность, но уже привлек значительное финансирование. Общая сумма инвестиций в начальном раунде составила $480 млн, а оценка компании достигла $4,48 млрд.

Среди инвесторов, поддержавших проект, — ключевые игроки технологической индустрии. В их числе производитель чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос, а также венчурные фонды SV Angel, GV и Emerson Collective, принадлежащая Лорин Пауэлл Джобс.

Основатели компании — бывшие сотрудники ведущих лабораторий в области ИИ. Команду возглавляет Энди Пенг, ранее работавший исследователем в Anthropic над развитием модели Claude. Вместе с ним стартап основали Жорж Харик, один из первых сотрудников Google, участвовавший в создании ранних рекламных систем; бывшие исследователи xAI Эрик Зеликман и Ючен Хэ, которые помогали разрабатывать чат-бота Grok; а также Ноа Гудман, профессор психологии и компьютерных наук в Стэнфордском университете. Помимо них, в компании работают более 20 специалистов, имеющих опыт в OpenAI, Meta*, Reflection, AI2 и Массачусетском технологическом институте.

Философия стартапа заключается в создании искусственного интеллекта, который расширяет человеческие возможности, а не заменяет людей. Один из проектов — разработка ИИ-версии мессенджера для улучшения взаимодействия между людьми. Компания также исследует методы обучения моделей, которые позволят чат-ботам самостоятельно запрашивать и сохранять информацию от пользователей для последующего использования.

На своей веб-странице Humans& декларирует цель переосмыслить принципы обучения моделей и способы взаимодействия человека с ИИ. Для этого стартап планирует сосредоточиться на инновациях в таких областях, как долгосрочное и многоагентное обучение с подкреплением, механизмы памяти и глубокое понимание поведения пользователей, совмещая научные исследования с разработкой готовых продуктов.

Несмотря на впечатляющую сумму, раунд финансирования Humans& соответствует общей тенденции на рынке. Ранее рекорд принадлежал компании Thinking Machines Lab, которая в июле привлекла $2 млрд долларов при оценке в $12 млрд. Также выделяются раунды таких стартапов, как Untrodden AI ($475 млн в декабре), Lila Sciences ($200 миллионов долларов в марте) и LMArena ($100 млн долларов в мае прошлого года), которая недавно объявила о дополнительном привлечении $150 млн.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

