Московская биржа начала рассчитывать индекс акций, состав которого определяет искусственный интеллект. В новый бенчмарк AIMOEX вошли 20 бумаг из индекса широкого рынка, отобранных мультиагентной системой по оценке потенциальной доходности. Об этом сообщил глава биржи Виктор Жидков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2026».

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алгоритм анализирует финансовое состояние эмитентов, динамику котировок и новости о компаниях. В расчет принимаются прибыльность и темпы роста бизнеса, долговая нагрузка, дивиденды, рыночная стоимость относительно финансовых результатов, а также направление движения акций и значимость последних событий. На основе этих данных система присваивает каждой бумаге AI Score. В индекс включаются 20 компаний с наивысшими оценками из сотни эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи широкого рынка.

По состоянию на 19 ноября в AIMOEX представлены акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Татнефти», VK, X5, ЛСР, «Совкомфлота», ДВМП и других компаний. Из десяти крупнейших российских эмитентов по капитализации в индекс попали только ЛУКОЙЛ и «Газпром». Вес каждой бумаги ограничен 8%, пересматривать состав биржа будет ежемесячно.

Мосбиржа рассчитывает два показателя: ценовой индекс обновляется каждые 15 секунд во время основной и дополнительных торговых сессий, а индикатор полной доходности — раз в день по итогам основной сессии. Последний учитывает не только изменение стоимости акций, но и выплаты по ним.

Ранее при формировании фондовых индексов биржа ориентировалась прежде всего на капитализацию акций в свободном обращении. Новый инструмент позволит сравнить традиционный принцип отбора с алгоритмической оценкой компаний, пояснил Жидков. По его словам, биржа намерена проверить результаты работы модели и предложить инвесторам альтернативный подход к формированию портфеля.

О планах запустить индекс на основе ИИ Мосбиржа сообщала в декабре 2025 года. Параллельно собственные решения на базе искусственного интеллекта разрабатывает Банк России. Регулятор ранее объявил о тестировании ИИ-ассистента, который должен анализировать договоры финансовых продуктов и объяснять их условия пользователям простым языком. Пилот проекта запустили на площадке ассоциации «Финтех» в ноябре 2025 года.

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