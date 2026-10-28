Московская биржа разрабатывает систему ИИ-агентов, которые будут сканировать ее внешний периметр — доступные извне ресурсы компании. Об этом на SOC Forum рассказал директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов.

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«Мы сейчас, например, у себя, делаем рои агентов, которые будут сканировать периметр», — сказал Демидов.

По его словам, управлять большим количеством таких помощников позволяет многоуровневая организация:

«Над ними стоят другие агенты, которые это оркестрируют».

При этом автоматизация, подчеркнул он, не означает, что специалисты становятся не нужны.

«Это не позволяет опять же мне никого уволить. Потому что вот это все координировать, ставить задачи, придумать этот рой агентов могут люди», — отметил Демидов.

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В августе Мосбиржа уже сообщала о системе ИИ-проверки программного кода на уязвимости. В ней цепочка агентов выполняет предварительный анализ: проверяет компоненты ПО, сопоставляет информацию с открытыми базами и помогает определить приоритеты для дальнейшей ручной проверки. Окончательную оценку и решения оставляют специалистам.

Новое заявление касается другой задачи — сканирования периметра, а не проверки кода. Связаны ли эти разработки между собой, Демидов на сессии не уточнил.

Что это значит для бизнеса

Пример Мосбиржи показывает возможную модель автоматизации: агенты выполняют массовые проверки, другие агенты координируют их работу, а люди определяют задачи и организуют процесс. Для бизнеса потенциальная польза — расширять объем проверок без пропорционального увеличения ручной работы. Но считать это гарантированной экономией на персонале рано, поскольку пока что сама система требует разработки и управления, а данных о ее стоимости и результативности биржа пока не представила.

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