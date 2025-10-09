С 27 октября Московская биржа переходит на новый механизм расчета индексов цифровых валют, а также запустит индекс Etherium (Эфириума, MOEXETH), который будет отражать динамику его спотовой цены.
Теперь для расчета индексов будут использоваться реальные рыночные котировки (spot), а не данные по производным инструментам, как раньше. Это повысит точность и прозрачность показателей, отмечают на бирже.
Этот индекс станет вторым криптоиндексом на российском рынке после запущенного летом индекса биткоина MOEXBTC. Он будет рассчитываться ежедневно в 12:30 мск на основе цен торговой пары ETH/USDT с четырех крупнейших международных площадок — Binance, Bybit, OKX и Bitget.
Вес каждой биржи в расчете индекса определяется исходя из объемов торгов и пересматривается ежеквартально. Данные о структуре индекса можно найти на сайте биржи.
Ожидается, что новые индексы могут стать инфраструктурной базой для дальнейшего создания финансовых инструментов, ориентированных на криптовалютный рынок, включая производные и индексные продукты.
На Мосбирже отмечают, что расчет собственных криптоиндексов позволяет участникам рынка оценивать динамику цифровых активов без прямого обращения к иностранным площадкам, что становится особенно актуально на фоне растущего интереса институциональных инвесторов к цифровым активам.
Эфириум — вторая по капитализации криптовалюта после биткоина и платформа для децентрализованных приложений. Индекс Мосбиржи позволиет инвесторам отслеживать ее спотовую цену в России, делая рынок прозрачнее и удобнее для принятия решений. Для тех, кто рассматривает криптовалюту как долгосрочный актив, это новый инструмент анализа и контроля рисков.