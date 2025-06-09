Московская биржа с 10 июня начнет рассчитывать и публиковать Индекс МосБиржи ПФИ Биткоина (MOEXBTC), сообщила пресс-служба торговой площадки. Новый инструмент будет отслеживать цены биткоина на ведущих криптобиржах.

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Индекс будет формироваться на основе данных о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTC/USDT с платформ Binance, Bybit, OKX и Bitget. Расчет проводится как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, зависящих от торговых объемов. Эти коэффициенты будут пересматриваться раз в квартал.

Публикация индекса запланирована ежедневно в 12:30 по московскому времени.

В будущем индекс MOEXBTC может стать базой для создания финансовых инструментов.

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Ранее Московская биржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту, привязанным к акциям ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Это стало возможным после того, как 28 мая Банк России разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные инструменты и цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к криптовалютам.