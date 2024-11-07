7 ноября Мосбиржа приняла решение отложить старт торгов на фондовом рынке, сообщается на сайте торговой площадки. Причиной стала ошибка в работе торгово-клиринговой системы.

О начале торгов биржа сообщит дополнительно. Напомним, что торги на фондовом рынке биржи начинаются с аукциона открытия в 9:50 по Москве, а основная сессия — в 10:00.

На официальном сайте площадки уточняется, что торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.

В прошлый раз Мосбиржа останавливала торги на фондовом рынке в августе. Тогда торговая площадка объяснила это программной ошибкой, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Из-за этого большинство серверов оказались недоступны для участников торгов, сообщали Forbes.

В феврале Мосбиржа останавливала торги на фондовом рынке дважды за несколько дней. Сначала 13 февраля биржа объяснила приостановку аппаратной ошибкой основного сервера, а на следующий день — ошибкой конфигурации.

Ранее сообщалось о том, что фармпроизводитель «Озон Фармацевтика» объявил о намерении до конца октября провести IPO на Московской бирже. В компании сообщили, что инвесторам будут доступны исключительно акции допэмиссии. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Инвестиции будут направлены на стратегию развития предприятия, снижение долговой нагрузки, а также другие цели.