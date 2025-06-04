Московская биржа в 10:00 мск 4 июня запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту, привязанным к акциям ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock.

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Инструмент доступен исключительно квалифицированным инвесторам, котировки указаны в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. На старте торгов цена фьючерса составила $65, а к 14:23 мск снизилась до $61,69. Сейчас доступен контракт со сроком исполнения в сентябре.

Запустить торги таким фьючерсом стало возможным после того, как 28 мая Банк России разрешил предлагать квалифицированным инвесторам производные инструменты и цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к криптовалютам.

О подготовке к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, в конце мая также сообщили на СПБ Бирже.