Полноценный запуск счетов типа «Ин» на Московской бирже намечен на 8 декабря 2025 года. Эти счета призваны упростить доступ иностранных инвесторов к российскому рынку и гарантировать свободный вывод средств за рубеж.

Freepik

Как стало известно «РБК Инвестициям», 24 октября Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) представил банкам и брокерам параметры работы новых счетов на заседании комитета по расчетам и операциям. Сейчас система проходит внутреннее тестирование.

В рамках первого этапа инвесторам-нерезидентам откроют клиентские счета «Ин» и счета доверительного управления. Владельцам счетов будут доступны операции на фондовом и валютном рынках, а также на рынке депозитов с центральным контрагентом (ЦК). Торги на срочном рынке, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов и рынке драгоценных металлов будут подключены позже.

Кроме того, иностранные компании, имеющие прямые счета в Национальном расчетном депозитарии (НРД), смогут открыть собственные счета (S) для сделок на рынке депозитов с ЦК.

«Московская биржа обсуждает с участниками все нововведения, включая запуск счетов «Ин», — сообщили на площадке.

Новый тип счетов был введен указом президента России № 436 от 1 июля 2025 года «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Он предусматривает свободный вывод средств, включая доходы от инвестиций, за пределы России. При этом снимать наличные со счетов нельзя, а инвестировать можно только средства, вновь заведенные на такие счета.

Иностранные инвесторы смогут открывать счета «Ин» в российских банках и финансовых институтах. Закон требует вести отдельный учет имущества и обязательств, возникающих в рамках инвестиций в России.

Несмотря на готовность брокеров, активного спроса пока нет. Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев сообщил, что техническая база готова, но «вопрос инфраструктуры остается открытым». По его словам, интерес проявляют инвесторы из дружественных стран — СНГ, Китая, Таиланда, ЮАР. Потенциальные суммы инвестиций варьируются от $1 млн до $10 млн.