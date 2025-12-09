Судебная коллегия Мосгорсуда изменила приговор Мещанского суда Москвы, который весной этого года отправила в колонию двух организаторов экскурсий в коллекторе реки Неглинки — бывшего главу компании «Спутник» Александра Кима и диггера Никиту Дубаса, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Им тогда назначили 5,5 и 8,5 года колонии общего режима соответственно.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Как указано в сообщении, приговор районного суда в части сроков наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. В то же время, по информации из телеграм-канала поддержки Кима, к его приговору добавлен запрет на занятие организацией экскурсий на 2,5 года.

Ким и Дубас признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Как следует из материалов дела, Дубас в 2021–2023 годах организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы — без согласования с контролирующей организацией и с целью извлечения прибыли. По согласованию с ним Ким, генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица разместили объявления о проведении таких экскурсий, умышленно скрывая от граждан незаконность предлагаемых услуг.

20 августа 2023 года во время одной из экскурсий по подземному коллектору реки Неглинки в Москве начался сильный ливень, в результате чего погибли гид и семь участников, включая двоих несовершеннолетних. Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестованы.

Летом 2025 года в рамках проекта тематических недель «Инк» взял эксклюзивное интервью у нынешнего руководителя «Спутника» Игоря Петрова, который поговорил о деле своего предшественника, обязательной аттестации гидов и эмоциональных качелях.