Российская киберполиция предупредила, что на популярных торговых площадках активизировались мошенники, использующие очередную схему обмана продавцов. Схема начинается с того, что злоумышленник, выдающий себя за покупателя, связывается с человеком, разместившим объявление о продаже товара.

Под предлогом технических проблем — например, невозможности загрузить фотографии товара в приложении — мошенник уговаривает продавца продолжить общение в мессенджере. Этот шаг позволяет преступнику обойти встроенные системы защиты торговых площадок и сохранить анонимность.

После обсуждения деталей сделки «покупатель» сообщает, что уже перевел деньги через платформу, и просит продавца лишь подтвердить получение платежа. Вскоре на электронную почту или в мессенджер жертвы приходит письмо, стилизованное под официальное уведомление от торговой площадки.

Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, где под видом подтверждения платежа пользователя просят ввести данные банковской карты и SMS-код. После этого мошенники получают доступ к средствам на счету.

Эксперты рекомендуют продавцам соблюдать осторожность: не переходить по ссылкам из подозрительных писем, всегда проверять адрес сайта (даже незначительные отличия могут указывать на подделку) и совершать все финансовые операции только через официальные приложения торговых площадок.