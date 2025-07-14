В разгар отпускного сезона мошенники активизировали фишинговые атаки, используя новость о возобновлении регулярных рейсов в Геленджик. Об этом сообщили специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6, выявившие новую схему обмана. Подробности — в распоряжении «Инка».

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По данным F6, злоумышленники применяют шаблон фишинговой формы в схеме «Мамонт», эксплуатируя бренд популярного онлайн-агрегатора авиабилетов. Мошеннические сайты предлагают билеты из Москвы в Геленджик по цене от 30 тыс. до 40 тыс. руб. за перелет на одного человека.

Такие страницы создаются за считанные минуты и заманивают пользователей низкими ценами. При попытке оплаты или возврата средств жертвы вводят данные банковских карт, которые затем используются для хищения денег.

Эксперты выявили не менее трех скам-групп, использующих подобные шаблоны. Обнаруженные фишинговые ссылки уже переданы на блокировку.

Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют пользоваться только официальными сайтами и приложениями агрегаторов, проверять адреса сайтов перед вводом данных карт, а также избегать переходов по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах. Особое внимание следует уделять деталям: например, на поддельных страницах часто указаны некорректные данные о времени рейсов.

Аэропорт Геленджика заработал 10 июля после более чем трехлетнего перерыва. Регулярные рейсы выполняются в дневное время с 8:30 до 20:00. Уже к вечеру того дня «Аэрофлот» сообщил об увеличении количества рейсов на курорт Краснодарского края из-за высокого спроса.