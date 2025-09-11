Более 4,6 тыс. комментариев о мошеннических денежных розыгрышах было размещено в популярных Telegram-каналах в августе, следует из исследования платформы Bi.Zone Brand Protection. Ссылки вели на фишинговые сайты, где пользователи вместо выигрыша теряли деньги. Подробности — в распоряжении «Инка».

Злоумышленники сосредоточились на новостных пабликах, каналах о шоу-бизнесе и бьюти-индустрии, часто из топ-100 по рейтингу TGStat, с общим охватом свыше 74 млн человек. С помощью всего 780 аккаунтов они распространили контент в более чем 1700 каналах и группах, минимизировав затраты для привлечения жертв.

В сообщениях мошенники имитировали истории удачливых победителей, якобы выигравших крупные суммы на сайтах с розыгрышами от интернет-магазинов, и добавляли ссылки на поддельные ресурсы.

«Злоумышленники используют психологические уловки, чтобы войти в доверие жертвы. Для этого они выбирают наиболее охватные каналы в Telegram и составляют тексты, имитирующие реальные истории выигрыша», — отметил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

По его словам, на фишинговом сайте пользователям предлагают бесплатные попытки в лотерее, после чего объявляют о выигрыше, но требуют оплатить «госпошлину», ссылаясь на статью Налогового кодекса РФ. В итоге жертвы переводят средства напрямую преступникам.

Хотя схема известна давно, ее эффективность выросла за счет массового распространения. Эксперты рекомендуют избегать переходов по подозрительным ссылкам с обещаниями призов и не совершать платежи на неизвестных платформах для предотвращения потерь.