Мошенники разработали схемы, чтобы обманом заставить россиян снять самозапрет на кредиты, введенный с 1 марта, и получить доступ к их деньгам, сообщил РБК директор по развитию Solar AURA Александр Вураско.

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Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о мнимой задолженности или ошибке в кредитной истории, требуя снять самозапрет для «исправления». Другой сценарий — звонки от якобы банковских работников, которые пугают подозрительными операциями на счету и просят временно убрать запрет для «защиты средств».

Также мошенники могут выдавать себя за представителей госорганов, утверждая, что самозапрет мешает получению льготных кредитов или выплат. Во всех случаях жертву подталкивают к срочным действиям под угрозой штрафов, что приводит к оформлению кредитов на ее имя и краже денег.

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С 1 марта граждане могут через «Госуслуги» или МФЦ запретить выдачу кредитов на свое имя для защиты от мошенничества и контроля финансов. На 5 мая возможность воспользовались более 10 млн человек.