Участники схем по реализации мошеннических партнерских программ, которые продвигают фейковые лотереи и розыгрыши призов в формате «коробочек», эксплуатируя образы медийных персон, блогеров и брендов, с сентября 2024 года по август 2025 года заработали не менее 300 млн руб. Это следует из исследования компании F6, специализирующейся на технологиях против киберпреступности. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

В схемах используются фиктивные сайты с лотереями, рулетками и розыгрышами, где жертва якобы всегда выигрывает. Участники программ, называемые воркерами, распространяют ссылки через Telegram-чаты, email-рассылки и социальные сети.

Для повышения доверия мошенники копируют логотипы известных брендов и образы медийных персон, иногда имитируя реальные акции. Люди склонны думать, что «если это видно в соцсетях / на крупных платформах» — значит легитимно. В отдельных случаях злоумышленники размещают фишинговые ссылки во взломанных аккаунтах блогеров с миллионами подписчиков.

Жертвам предлагают ввести данные банковской карты для получения «приза», после чего-либо требуют перевод по указанным реквизитам, либо крадут доступ к счету. Аналитики F6 зафиксировали десять подобных программ, ориентированных на российских пользователей, из которых как минимум две активно эксплуатируют тему «коробочек» и лотерей. В одной из них партнеры заработали свыше 221 млн руб., в другой — не менее 87 млн руб.

Обнаружено более 100 шаблонов для таких офферов, с разной доходностью. В 45% случаев применяются изображения публичных личностей, в 60% — элементы брендов, иногда комбинируются оба подхода. Шаблоны регулярно обновляются для поддержания актуальности.

Как отмечает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Элина Ганиева, несмотря на известность схемы, она остается прибыльной благодаря использованию брендов и персон для повышения доверия. Ганиева подчеркивает, что мошенники не только копируют дизайн, но и используют взломанные аккаунты для распространения ссылок.