Компания Nebius, специализирующаяся на облачных решениях в области искусственного интеллекта, объявила о строительстве нового завода по производству оборудования для ИИ в финском городе Лаппеенранта. Первая очередь мощностей будет доступна клиентам в 2027 году, а после полного ввода в эксплуатацию это станет одним из крупнейших специализированных центров ИИ в Европе.

Строительство завода в Лаппеенранте продолжает недавнее расширение первого финского дата-центра Nebius в Мянтсаля до 75 МВт, завершенное ранее в этом году. Компания планирует и дальше расширяться в Финляндии по мере роста глобальных мощностей.

«Мы много лет строим объекты в Финляндии и рады расширению нашего присутствия здесь. Лаппеенранта станет важным дополнением к нашей глобальной инфраструктуре искусственного интеллекта и внесет значительный вклад в достижение наших целей по наращиванию мощностей», — заявил основатель и генеральный директор Nebius Аркадий Волож.

Nebius строит одну из крупнейших в мире сетей вычислительных мощностей для ИИ и планирует к концу 2026 года превысить 3 ГВт энергопотребления. В рамках этого проекта компания получила разрешение на строительство первой гигаваттной фабрики в Индепенденс, штат Миссури.

В Европе, Африке и на Ближнем Востоке (EMEA) Nebius уже законтрактовала более 750 МВт электроэнергии и строит еще один центр мощностью 240 МВт недалеко от Лилля (Франция).

С ростом глобального спроса на высокопроизводительные вычисления для обучения и вывода ИИ, фабрики Nebius предложат разработчикам платформы NVIDIA Blackwell и Rubin. В Мянтсяля уже установлена первая в Европе платформа NVIDIA GB300 NVL72, а запуск платформы NVIDIA Vera Rubin NVL72 запланирован на этот год.

Завод в Лаппеенранте разместится на промышленной площадке площадью около 100 акров, создаст до 700 рабочих мест на этапе строительства и еще около 100 — после запуска. Мэр Лаппеенранты Туомо Саллинен подчеркнул, что новый центр обработки данных выведет город на передовые позиции финской экосистемы ИИ и поможет удовлетворить растущий спрос Европы на технологии будущего, используя чистую энергию и финский опыт.

Nebius также развивает Nebius Academy и сотрудничает с местными университетами для подготовки специалистов по ИИ, поддержки инноваций и развития региональной экономики.

Устойчивое развитие станет одним из ключевых принципов проекта. Серверы будут охлаждаться замкнутой жидкостной системой без использования воды из местных источников. Избыточное тепло планируют направлять в местную систему централизованного теплоснабжения, как в Мянтсаля, где это позволило сократить выбросы на 4000 тонн CO₂-эквивалента и снизить расходы на отопление для домохозяйств примерно на 10%.

