Осень — время, когда особенно хочется тепла и уюта. Специалисты «Авито Недвижимости» поделились с «Инком» подборкой загородных домов Московской области, где можно успокоить нервы и насладиться тишиной у живого огня. В список вошли резиденции с дизайнерскими каминами и классическими очагами — от просторных особняков до уютных коттеджей.

Freepik

Современный мрамор на Новой Риге

Первое предложение — четырехэтажный дом в современном стиле на Новорижском шоссе площадью 900 кв. м за 450 млн руб. В гостиной с панорамными окнами расположен мраморный камин, из которого открывается вид на парковую зону. В доме — пять спален, кухня-столовая с выходом на террасу, бассейн, сауна, тренажерный зал и домашний кинотеатр.

Красногорский камин в центре комнаты

В Красногорске представлена трехэтажная резиденция площадью 700 кв. м за 350 млн руб. Классический камин встроен в самом центре гостиной. Дом оснащен климат-контролем и спа-крылом с сауной и хаммамом.

Уютный очаг в Немчиново

В Немчиново на продажу выставлен дом площадью 670 кв. м за 300 млн руб. В гостиной со вторым светом расположен целый каминный зал. В доме есть библиотека, кинотеатр и бильярдная. На участке — гостевой дом и спа-комплекс.

Зачем один, если можно два

В поселке Вешки предлагается двухэтажный коттедж площадью 620 кв. м за 250 млн руб. В нем сразу два камина — в гостиной и в спальне. Дополняют объект спа-комплекс, гараж с квартирой для персонала и дизайнерский сад с подсветкой.

Спрятаться от суеты в уголке

Заключает подборку дом в Новопеределкино площадью 210 кв. м и стоимостью 99 млн руб. Главная деталь — уютная гостиная с небольшим камином у окна с видом на деревья. На участке оборудованы баня, беседка и летний домик для отдыха.

Недавно «Инк» показывал подборку загородных домов Подмосковья с кинотеатрами.