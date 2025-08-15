С середины августа 2025 года срочный рынок Московской биржи перейдет на новый режим работы. Участники получат возможность заключать сделки с производными инструментами в субботу и воскресенье.

Frimufilms/Freepik

Это стратегическое решение призвано создать дополнительные возможности для профессиональных участников в условиях глобальной экономической нестабильности.

Новый формат торгов предусматривает проведение сессий с 9:50 до 19:00 по московскому времени. Особенностью станет специальный алгоритм ценообразования: биржа установит фиксированные ценовые коридоры для каждой категории активов, основываясь на результатах вечернего клиринга предыдущего рабочего дня. Такой подход минимизирует риски повышенной волатильности, характерной для торгов в нестандартное время.

Торговая инфраструктура биржи претерпела серьезные изменения для реализации этого проекта. Технические специалисты разработали специальные протоколы обработки ордеров и обновленную систему риск-менеджмента. При этом клиринг по выходным сделкам будет осуществляться исключительно в рабочие дни, что соответствует международной практике.

Эксперты отмечают, что данная инициатива логично продолжает успешный эксперимент с выходными торгами акциями, стартовавший в марте 2025 года. За четыре месяца реализации проекта количество доступных бумаг увеличилось со 114 позиций, а ликвидность выходных сессий стабильно растет.

Аналитики прогнозируют, что расширение торгового окна позволит российским инвесторам быстрее реагировать на важные мировые события, а также создаст новые арбитражные возможности между разными сегментами финансового рынка. Особый интерес нововведение представляет для управляющих хедж-фондов и профессиональных трейдеров, работающих с производными инструментами.

По словам представителей биржи, данный шаг является частью долгосрочной стратегии по созданию в России полноценного круглосуточного финансового центра, способного конкурировать с ведущими мировыми площадками. В ближайших планах — дальнейшее расширение перечня доступных в выходные дни инструментов и оптимизация торговых алгоритмов.

Детальные условия проведения выходных торгов, включая спецификации всех доступных инструментов и особенности маржинальных требований, опубликованы в официальном разделе сайта Московской биржи, посвященном данному нововведению.