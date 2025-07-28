Группа «Московская биржа» реализовала проект по внедрению системы MOEX RAG, основанной на технологии Retrieval-Augmented Generation. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Как сообщают в компании, применение искусственного интеллекта позволило сократить время поиска информации в корпоративных документах с 18 минут до 15 секунд, повысив эффективность работы в 72 раза.

Система обрабатывает более 1,5 тыс. нормативных документов и регламентов компании. По данным биржи, благодаря глубокой интеграции с документацией всех подразделений точность поиска превышает 80%. Решение обладает масштабируемостью и может быть адаптировано для внешнего использования.

Принцип работы системы позволяет сотрудникам получать ответы на запросы в течение нескольких секунд с указанием первоисточника информации. В компании подчеркивают, что это значительно упрощает работу с нормативной базой.

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Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу, отметил стратегическое значение решения для ИИ-экосистемы группы. По его словам, в ближайших планах — интеграция с ИИ-ассистентом MOEX Insight, что позволит реализовать голосовой поиск информации с учетом специфики работы подразделений.

Проект был реализован в сжатые сроки — менее чем за два месяца. В компании отмечают особую ценность системы для операционных и методологических подразделений, где требуется оперативная работа с постоянно обновляемой нормативной базой.