Московские компании стали чаще выбирать аренду офисов вместо покупки. За январь-сентябрь 2026 года на аренду пришлось 62% всех сделок с офисной недвижимостью — на 4 п.п. больше, чем годом ранее, подсчитали в Ricci. На фоне дорогих кредитов и стремления сократить расходы бизнес предпочитает не вкладывать крупные суммы в собственные помещения.

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Меняются и предпочтения арендаторов: компании все чаще выбирают более доступные офисы. По данным NF Group, в III квартале спрос на аренду помещений класса B вырос на 36% год к году, до 61 тыс. кв. м. А вот объем сделок с более дорогими офисами класса A обвалился на 85%, до 16 тыс. кв. м. Одна из причин — рост арендных ставок в качественных бизнес-центрах.

За девять месяцев средняя запрашиваемая ставка аренды офисов в Москве выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 32,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, сообщает IBC Real Estate. При этом помещения в новых бизнес-центрах могут обходиться на 20–25% дороже, чем в сопоставимых зданиях старого фонда, отмечает руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова.

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Но даже компаниям, готовым платить за качественный офис, найти подходящее помещение непросто. Из 852 тыс. кв. м офисов, введенных в Москве с января по сентябрь, только 13% предназначены для аренды, тогда как 59% — для продажи, сообщила директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. В новых бизнес-центрах класса A арендаторам доступно всего 86 тыс. кв. м, уточнила руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Дополнительная проблема — нехватка помещений с готовой отделкой, куда компании могли бы переехать без серьезных затрат на ремонт.

При этом рынок офисной недвижимости в целом продолжает сокращаться. За девять месяцев в Москве заключили сделки примерно с 615 тыс. кв. м офисов — на 35% меньше, чем годом ранее. В аренду сдали 380 тыс. кв. м, что на 36% меньше прошлогоднего показателя. Продажи снизились на 33%, до 234 тыс. кв. м, следует из данных Ricci. Одной из главных причин спада партнер CMWP Дмитрий Венчковский называет высокую ключевую ставку, которая сдерживает активность бизнеса.

К концу года выбор офисов для аренды может увеличиться: инвесторы начнут предлагать компаниям помещения, приобретенные ранее, считает Грицкова. По прогнозу старшего аналитика Remain Ирины Соханевой, за весь 2026 год объем сделок по аренде офисов может достичь 620 тыс. кв. м, а продажи составят около 300 тыс. кв. м.

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