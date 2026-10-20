Российские компании при обустройстве офисов все чаще отказываются от единой открытой рассадки в пользу пространств с разными функциональными зонами. Сочетание опенспейса, отдельных кабинетов и переговорных предпочитают 63% участников исследования Pioneer и Manufaqtury. Только открытый формат устраивает 21% респондентов, а 16% готовы переплачивать за кабинетную планировку.

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В опросе участвовали 203 человека. Кроме того, исследователи провели интервью с представителями рынка коммерческой недвижимости. Почти 80% респондентов заявили, что не готовы работать в офисе, полностью состоящем из открытых рабочих мест. По мнению экспертов, такие планировки сохраняют востребованность прежде всего у инвесторов, которым нужно быстро подготовить помещение к сдаче новому арендатору. Компании же чаще выбирают комбинированные решения с учетом своих рабочих процессов.

Функциональность пространства тоже влияет на выбор. Для 53% компаний офис должен одновременно обслуживать клиентов, обеспечивать работу сотрудников и включать переговорные и вспомогательные помещения. Классическую организацию с рабочими местами, зонами отдыха и техническими комнатами предпочитают 37% участников. Еще 10% необходим офис, приспособленный для презентации продукции: с шоурумом, выставочным залом или стендами с образцами.

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При распределении площадей компании в первую очередь ориентируются на взаимодействие сотрудников: командную работу назвали приоритетом 47% опрошенных. Еще 32% выделили переговоры и встречи, 16% — индивидуальную работу в тишине, а 5% — задачи, требующие конфиденциальности.

В числе инфраструктурных требований чаще всего упоминаются естественное освещение (94,7%), централизованные вентиляция и кондиционирование (90%) и понятная навигация по офису (85%). Кухня необходима 57% респондентов, собственный санузел — 39%.

Входные зоны компании также организуют по-разному. Раздельные парадный и служебный входы считают необходимыми 48% участников, отдельный вход для клиентов — 41%, для курьеров — 6%. Разведение потоков посетителей, сотрудников и технического персонала помогает уменьшить нагрузку на основной вход. Собственная терраса повышает привлекательность помещения для 25% опрошенных, отдельный вход — для 20,8%.

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