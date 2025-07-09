Столичные предприниматели в рамках общегородского проекта «Лето в Москве» организовали более 600 разноформатных мероприятий для детей, рассказали «Инку» в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития. Юные москвичи могут попробовать себя как в разовых мастер-классах, так и взять целый абонемент на развлечения.

Фотография: mos.ru

В спецпроекте «Время возможностей» принимают участие представители различных секторов бизнеса: общественного питания, сферы услуг, образовательных учреждений, творческих индустрий, индустрии красоты, розничной торговли, гостиничного бизнеса, а также организаций культуры и спортивной отрасли.

Предприниматели организуют бесплатные мероприятия на собственных площадках, проводят специальные акции и предоставляют скидки от 25%. Такой подход позволяет им не только продемонстрировать свои услуги, но и привлечь новую целевую аудиторию. Среди участников:

«Компьютерная Академия ТОП», где каждую субботу летнего периода проводятся бесплатные занятия по программированию и созданию игровых миров для детей в возрасте от 7 до 14 лет;

летний клуб «Городские каникулы», который предлагает специальную программу «Неделя приключений» с комплексом мастер-классов, квестов, тематических прогулок и развлекательных мероприятий для детей 6−12 лет;



театр кошек Юрия Куклачева, где до сентября действуют специальные условия на билеты, а также прозодит образовательная программа «Академия доброты» с экскурсиями перед спектаклями;

мастерской «Футуриум», которая проводит бесплатные творческие занятия по различным направлениям: лепке, рисованию, вышивке, аппликации и декорированию.

Фотография: mos.ru

Участники проекта со стороны городских властей получают комплексную поддержку, включая PR-сопровождение, продвижение через геосервисы, а также специальный «Бизнес-бокс» — набор инструментов для развития бизнеса от ведущих компаний рынка.

Кроме того, предприниматели могут принять участие в основном проекте «Лето в Москве», который предлагает дополнительные возможности для продвижения бизнеса: организацию мероприятий на городских площадках, проведение акций под брендом проекта, участие в оформлении городских фестивалей, размещение торговых точек на специальных площадках, а также участие в конкурсе по сезонному оформлению витрин.

Владелица детского центра развития речи «Говори легко!» в Митине Екатерина Шереметьева — профессиональный логопед с многолетним опытом в рамках спецпроекта подготовила интенсив по развитию речи и занятия по игре на барабанах. « Участие в спецпроекте дает возможность показать, что освоение новых навыков и умений важно не только в учебный период, но и может приносить радость и удовольствие», — рассказала она.