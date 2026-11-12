Спортивные и развлекательные операторы заняли 78% площадей новых объектов размером более 1 тыс. кв. м, открывшихся в московских торговых центрах за январь — сентябрь 2026 года. Шесть из десяти крупнейших открытий пришлись на эти категории. На фоне сокращения офлайн-сетей досуговые форматы занимают помещения, которые раньше отводились крупным магазинам, и становятся самостоятельными центрами притяжения посетителей, следует из исследования CORE.XP.

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За год доля развлечений, спортивных услуг и сервисов в общем числе арендаторов московских ТЦ выросла с 12,9% до 15,8%. При этом общее количество арендаторов почти не изменилось. Доля развлекательных операторов достигла 3,8% (+1 п. п. за год), сервисных компаний — 10,8% (+1,5 п. п.), спортивных услуг — 1,2% (+0,4 п. п.).

Быстрее всего росла доля развлечений в новых открытиях: за девять месяцев она увеличилась с 3,4% до 30,3% общей площади. На спортивные услуги пришлось 10,4% против 6,3% годом ранее. Вместе две категории заняли 40,7% площадей новых объектов — в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Одновременно увеличился и формат новых площадок. Средняя площадь развлекательных объектов выросла с 459 до 1067 кв. м, спортивных — с 527 до 1044 кв. м. В совокупности средний размер открытия в этих категориях превысил 1 тыс. кв. м против 501 кв. м годом ранее. Медианная площадь увеличилась с 263 до 408 кв. м.

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Среди крупных открытий 2026 года — падел-клуб PashPadel площадью 3,5 тыс. кв. м в ТРЦ «Город Косино», событийная площадка «Союз Холл» на 2,3 тыс. кв. м в ТРЦ «Мозаика» и семейный развлекательный центр FunZone площадью более 2 тыс. кв. м в ТРЦ «Ривьера».

Торговые сети тем временем пересматривают количество магазинов и сокращают площади, освобождая место для новых форматов. Владельцы ТЦ не только занимают такими операторами бывшие торговые помещения, но и перестраивают существующие пространства: например, сокращают площади кинотеатров или рассматривают возможность открыть спортивные площадки на крышах и парковках.

Досуговые операторы становятся для торговых центров не просто заменой ушедших арендаторов, но и источником регулярного трафика, отмечает директор и руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. По ее словам, ТЦ все больше превращаются в пространства, где посетители не только покупают товары, но и занимаются спортом, отдыхают и пользуются услугами.

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