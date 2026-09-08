В новых российских торговых центрах развлечения впервые обошли магазины одежды и обуви и стали крупнейшей категорией арендаторов. В январе-июне 2026 года досуговые форматы заняли 14% площадей — вдвое больше, чем годом ранее. Доля фешн-ретейла за тот же период сократилась с 22% до 13%, подсчитала CMWP.

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Сокращение доли магазинов одежды совпало с пересмотром планов самих ретейлеров. По данным NF Group, за январь—июль 47 российских и зарубежных компаний объявили об изменении своего присутствия на рынке: сети оптимизируют площади и закрывают менее эффективные точки. Stockmann планирует закрыть до пяти универмагов в ближайшие 12 месяцев, Gloria Jeans — около 150 магазинов до конца 2026 года. Сеть Lime отказалась от дальнейшей активной экспансии, а «Детский мир» предложил владельцам крупных ТЦ пересмотреть условия аренды.

Состав арендаторов меняется и в крупнейших торговых центрах площадью свыше 100 тыс. кв. м. Fashion остается там основной категорией, хотя его доля за год снизилась на 2 п. п., до 38%. Магазины товаров для дома, напротив, расширили присутствие с 5% до 13%, а спортивные магазины — с нуля до 4%. Доля продуктовых операторов сократилась с 16% до 11%.

Участники рынка объясняют рост развлечений тем, что их гораздо сложнее перенести в онлайн. Одежду и многие повседневные товары можно заказать на маркетплейсе, а поход в кино, фитнес-центр, фуд-холл или игровое пространство требует физического присутствия. Для владельца ТЦ такой арендатор становится самостоятельным поводом для визита и помогает дольше удерживать посетителя внутри комплекса, поддерживая продажи соседних магазинов.

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Похожую смену приоритетов среди посетителей районных ТЦ показал июньский опрос ADG group, проведенный в 24 центрах собственной сети «Место встречи». В нем участвовали 1468 человек. 75% назвали главной причиной визита отдых и развлечения, тогда как покупки оказались основной целью только для 23%. Кафе, рестораны и фуд-холлы прежде всего привлекали 27% респондентов, развлекательные центры — 16%, кинотеатры — 15%.

Семейный сценарий оказался особенно заметен именно в районных центрах. 47% участников исследования ADG group посещают их вместе с близкими не реже одного раза в неделю. На кафе, кино, развлечения, мастер-классы и другие активности 40% респондентов тратят от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за визит, еще 29% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Постепенное превращение торговых центров в пространства для отдыха поддержали 70% опрошенных, тогда как сохранить за ними исключительно торговую функцию хотели бы 30%.

Меняется и масштаб нового строительства. Вместо крупных моллов девелоперы все чаще открывают компактные районные центры. В Москве на этот формат приходится более 70% новых торговых объектов. За последние десять лет средняя площадь вводимого в столице ТЦ уменьшилась более чем втрое — до 12,4 тыс. кв. м. Такие комплексы объединяют магазины, кафе, сервисы и развлечения и работают прежде всего с жителями ближайших кварталов.

Рост доли развлечений пока говорит скорее об изменении состава арендаторов, чем о восстановлении посещаемости. На неделе 24–30 августа трафик торговых центров в России снизился на 1,8% год к году, а в Москве — на 4,6%. Поэтому простая замена магазина развлекательным оператором сама по себе не гарантирует притока посетителей: нужен формат, ради которого человек специально приедет в ТЦ или задержится там дольше. Торговля сохранит роль ядра, но рядом с ней будет расти значение кафе, фитнеса, кино и других арендаторов, создающих отдельный повод выйти из дома.

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